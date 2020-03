NBA pede a equipas para se prepararem para jogos sem público devido ao coronavírus

A liga norte-americana de basquetebol (NBA) pediu às equipas para se prepararem para jogarem sem adeptos nas bancadas, devido ao surto do novo coronavírus Covid-19.

Numa nota enviada às equipas, a NBA detalhou algumas ações que as equipas vão ter de tomar "caso se torne necessário jogar apenas com as pessoas essenciais presentes".

Nesse documento, a NBA pede às equipas para identificarem os elementos que serão essenciais para a realização de um encontro, referindo ser necessário que sejam capazes de comunicar rapidamente com o 'staff' dispensável e com os detentores de bilhetes.

A NBA também diz que as equipas têm de ter um plano para permitir a entrada da comunicação social.

LeBron James, uma das grandes estrelas da competição, já se mostrou contra a possibilidade de jogar sem público.

"Jogar sem adeptos? Não, isso é possível. Não vou jogar se não houver adeptos na bancada. É para eles que eu jogo. Eu jogo para os meus colegas e para os adeptos. Portanto, se eu chegar a um pavilhão e não houver adeptos, eu não jogo", garantiu.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.500 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 94 países e territórios.