Néctar dos deuses: Estudo revela que mel é mais eficaz que antibióticos para curar tosse ou constipações

Desde crianças que nos habituamos aos tradicionais remédios de mel feitos pelas nossas mães ou avós para curar tosse, dores de gargante ou qualquer constipação que teime em não se curar.



Agora, um estudo realizado por especialistas da Universidade de Oxford vem dar conta que, afinal, este é mesmo o melhor remédio em comparação com antibióticos ou medicamentos sem prescrição médica.







O estudo revela que o mel é mais eficaz do que supressores de tosse, anti-histamínicos e analgésicos no tratamento de sintomas de infecção do trato respiratório superior, que incluem tosse e constipação, e não possui efeitos secundários prejudiciais como os fármacos.



Os dados recolhidos durante a investigação revelam que no que toca à redução da frequência da tosse, o mel é 36% mais eficaz do que medicamentos comuns, e quanto à gravidade da mesma é 44% mais eficaz.



"O mel foi associado a uma redução significativamente maior quando combinada a pontuação dos sintomas, na frequência e na gravidade da tosse", conclui o estudo do British Medical Journal. É ainda sublinhado o preço do "néctar dos deuses" consideravelmente mais barato do que qualquer fármaco