Nesta vila italiana mais de 85% da população foi testada para o coronavírus

A pequena vila de Vo' Euganeo fez correr muita tinta logo no início da pandemia do novo coronavírus por ter sido a localidade onde se registou a primeira morte por covid-19 em Itália. Agora a vila torna-se caso de estudo (literalmente) ao ser o foco de uma investigação agora publicada na revista Nature, e onde os responsáveis sublinham a importância da testagem generalizada da população para travar o avanço do coronavírus.

O estudo mostra que em Vo' Euganeo (onde residem 3200 pessoas) mais de 85% da população foi imediatamente testada. Descobriu-se que 2,3% da população estava infectada, no início da quarentena decretada e que, no final, 1,2% ainda estava infectada, sendo que 40% de todos aqueles que testaram positivo nunca apresentaram qualquer sintoma da covid-19.

Os autores do estudo afirmam que as conclusões mostram que o isolamento imediato e a testagem em massa foram factores essenciais para eliminar o coronavírus daquela vila.

"Testar todos os cidadãos, quer tenham ou não sintomas, é uma forma de controlar a propagação da doença e prevenir eventuais surtos de se descontrolarem", afirma Andrea Crisanti, do Departamento de Medicina Molecular de Universidade de Pádua e do Departamento de Ciências da Vida da Imperial College de londres.