Netanyahu promete "derrubar rapidamente" governo de coligação da oposição

O primeiro-ministro israelita interino, Netanyahu, prometeu este domingo que "derrubará rapidamente" o governo formado por uma coligação de partidos da oposição, que o quer tirar do poder, adiantou a EFE.

"Vamos opor-nos à tomada de posse deste perigoso governo de fraude e rendição e, se ele for permitido, vamos rapidamente derrubá-lo", disse Netanyahu, citado pela EFE, após uma reunião com o seu partido de direita, Likud, antes da votação parlamentar que deverá ratificar o acordo de coligação apresentado na quarta-feira.

Segundo a agência de notícias espanhola, a agenda do Parlamento israelita (Knesset), e do presidente Yariv Levin, que é também ele membro do Likud, não incluiu a tomada de posse de um novo governo na próxima sessão, quarta-feira.