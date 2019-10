Neto de Franco exibe bandeira proibida na exumação do corpo do avô

da Basílica do Vale dos Caídos, em Madrid, para o cemitério Pardo, onde se encontra a sepultura de Carmen Polo, mulher de Franco.Francis Franco, neto do ditador, compareceu na cerimónia com uma bandeira pré-constitucional na mão, um símbolo que foi proibido pelo governo espanhol."Dentro da basílica, a família não pode colocar ou exibir nenhuma bandeira. Se o fizesse, a bandeira ou os símbolos seriam removidos no local. Fora da basílica, não há permissão para exibir ou colocar bandeiras ou símbolos que exaltam a ditadura. Se isso acontecer, as autoridades poderão abrir o arquivo de sanção correspondente", deixou claro o governo de Espanha."O que eles querem é que o meu avô esteja sozinho", disse Francis esta manhã.