A desistência de Ron DeSantis, no domingo à noite, transformou a disputa pela nomeação republicana para as presidenciais numa corrida a dois entre Donald Trump e Nikki Haley, que tem esta terça-feira no New Hampshire uma oportunidade única para mostrar que pode ser alternativa ao ex-Presidente.



As últimas sondagens colocavam Haley 13 pontos atrás de Trump, mas o abandono-surpresa de DeSantis e a tradicional imprevisibilidade do New Hampshire podem jogar a favor da antiga embaixadora dos EUA na ONU.









Ver comentários