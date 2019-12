Nicole, a jovem de 21 anos que foi violada, espancada e morta pelo namorado

Nicole Olaechea morreu quando tinha apenas 21 anos, agredida pelo companheiro, em Llobregat, Espanha. A jovem era mãe de um menino bebé de um ano juntamente com o seu agressor, dois anos mais velho. O crime macabro ocorreu no passado dia 5 de agosto e aumenta a cronologia de crimes violentos por violência doméstica no país vizinho.A jovem já tinha sido alvo de uma tentativa de homicídio por parte de Alexander Delgado, em Ica, no Peru, anos antes. O ministério público peruano condenou a 29 anos de prisão para o homem de 23 anos, por tentativa de feminicídio e violação.De acordo com o jornal El País, Nicole terá sido abusada sexualmente durante nove horas num quarto de hotel peruano pelo então ex-namorado, pouco antes de quase ter sido morta, a 24 de janeiro de 2017. Os dois tinham tido uma relação de um ano, até Alexander se mudar para Espanha, e o namoro terminar. Naquele dia, Alexander estava de visita ao Peru e não descansou até encontrar a ex-companheira.Alexander terá começado por espancar Nicole, tudo porque esta não "parava de olhar" para o seu telemóvel. De seguida, obrigou-a a abrir a sua conta de Facebook e mostrar-lhe as conversas com as amigas, agredindo-a com socos na cabeça, no rosto e no corpo. De seguida violou-a, dizendo-lhe que nunca seria de mais ninguém, a não ser sua.Quando finalmente Alexander adormeceu, Nicole conseguiu fugir. No caminho tropeçou e magoou-se no cotovelo e na perna esquerda, mas conseguiu pedir ajuda à rececionista do hotel, que a ajudou a fugir pela lavandaria. Minutos depois, o jovem foi visto a sair com as roupas da ex-namorada pela mão.Descalça, e vestida apenas com uma camisa preta, Nicole pediu a um motociclista que a ajudasse a voltar para casa e a denunciar o seu parceiro que a agrediu durante anos. A jovem precisou de três dias para recuperar dos ferimentos e de 12 dias de folga para recuperar do trauma causado.No entanto, o casal acabou por se reconciliar, e em setembro do mesmo ano, Nicole refez a sua versão dos factos perante a polícia. Disse que apenas discutiram e negou que Alexander a tivesse violado. Nessa altura, a jovem já estaria provavelmente grávida.Com quatro meses de gestação, a vítima mudou-se com o seu agressor para Espanha, onde os abusos continuaram e culminaram com homicídio. Detido numa prisão espanhola, Alexander recorreu da decisão da justiça peruana e aguarda ainda julgamento pela morte da jovem Nicole.