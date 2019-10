Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O namoro tinha iniciado há poucos dias quando a vítima foi espancada pela primeira vez a murro e pontapé. "Se for preciso dou-te um tiro", ameaçou o arguido, de 46 anos. Entretanto, a vítima engravidou do agressor, no final do ano passado, e para não ser agredida fugiu para casa da mãe, no Porto. Foi perseguida pelo homem e atacada diversas vezes com socos na barriga. "Vou-te matar a ti e à tua filha, vou-te incendiar a casa", gritou-lhe.