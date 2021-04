Noah Green: Quem é o suspeito de 25 anos que atirou carro contra dois polícias junto ao Capitólio

grupo político e religioso islâmico

"Allah [Deus no Islão] escolheu-me para outras coisas", publicou ainda na sua página. Mas há mais: Green publicou ainda um discurso de Farrakhan na rede social e falou sobre o "fim dos tempos" e o "anticristo".



Green, que foi abatido a tiro pelas autoridades após o ataque, dizia ainda que não queria que o Governo norte-americano lhe "controlasse a mente".



O motivo que o levou ao ataque no Capitólio permanece uma incógnita uma vez que a polícia não acredita na tese de terrorismo.



Chama-se Noah Green, tem 25 anos, e está a ser apontado como o homem que atropelou dois polícias junto ao Capitólio, nos EUA. O ataque resultou na morte de um veterano, Billy Evans, que não resistiu aos ferimentos. Evans servia o Capitólio há 18 anos.Noah não estava sinalizado pela polícia de Washignton como um possível terrorista, mas tinha, no entanto, registo criminal noutro estado norte-americano.Um Facebook alegadamente do suspeito, que foi entretanto eliminado, mostrava que Green era seguidor de Louis Farrakhan, líder doNação do Islão. Dois polícias já confirmaram que o perfil de Facebook pertence mesmo ao suspeito. Na página havia publicações em que Noah teria consumido drogas "sem saber" e falava em estar numa "jornada espiritual"."Eu estava no caminho certo e tudo o que havia planeado estava a surgir. Foram necessárias muitas horas, muito estudo e exercícios para me manter equilibrado enquanto experimentava uma série de sintomas preocupantes ao longo do caminho (eu acredito que fossem efeitos colaterais de drogas que estava a tomar sem saber)", escreveu a 17 de março no seu Facebook, segundo cita o jornal britânico Mirror.