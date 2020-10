O prémio Nobel da Medicina foi atribuído hoje a três cientistas pela descoberta do vírus da Hepatite C, anunciou hoje a academia.

O galardão foi atribuído aos cientistas norte-americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e ao britânico Michael Houghton.

Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado este ano, seguindo-se nos próximos dias os galardões relativos à Física, Química, Literatura, Paz e Economia.

