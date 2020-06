Noiva recusa irmã de 14 anos como dama de honor por esta ter peito grande

Uma noiva decidiu recusar a irmã de 14 anos como sua dama de honor após vê-la com o vestido que iria usar no casamento. Segundo o jornal Mirror, o tamanho do peito da jovem fez com que a mulher não a quisesse como dama de honorA adolescente terá ficado desiludida pois estava muito entusiasmada com o matrimónia da irmã."A minha irmã olhou para mim e o seu rosto congelou", revela a jovem, recordando o momento em que a noiva a viu com o vestido que iria usar na cerimónia. "Perguntei se ela não gostava, mas ela simplesmente não respondeu. Perguntou se poderia falar comigo noutra sala e eu disse que sim", conta."Entrámos no provador e ela olha para mim e suspira: então, o 'seu peito está enorme', o que me surpreendeu por um momento", revelou a jovem na plataforma Reddit, uma rede social.A noiva terá ficado insegura com a aparência da irmã e acreditava que as curvas da jovem iriam distrair o noivo no dia do seu casamento..