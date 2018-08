Nome de Marine Le Pen desaparece da lista de convidados da Web Summit Lisboa

Reações ao convite feito à política de extrema direita não tardaram a surgir.

O nome de Marine Le Pen, líder de extrema direita francesa, desapareceu da lista de presentes no Web Summit, evento tecnológico que vai realizar-se entre 5 e 8 de novembro, em Lisboa.



Segundo avançou o Dinheiro Vivo este sábado, após ter confirmado a presença da política de extrema direita, Le Pen não estará mesmo no evento, apesar de os motivos da ausência não serem conhecidos.



As reações à notícia não tardaram a surgir, com o líder do partido LIVRE, Rui Tavares, a criticar a escolha do convite na rede social Twitter. Fabian Figueiredo, dirigente do Bloco de Esquerda, considerou inaceitável este convite à francesa.



Recorde-se que John Skipper, ex-presidente do canal de desporto ESPN, é um dos convidados.