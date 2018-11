Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nomeação de Moro gera onda de críticas no Brasil

PT diz que entrada do juiz no governo é recompensa por afastamento de Lula das presidenciais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

A nomeação do juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça do futuro governo de Jair Bolsonaro gerou uma vaga de críticas no Brasil e pelo Mundo.



A imprensa brasileira classificou a nomeação como de alto risco, tanto para Bolsonaro quanto para Moro e para a operação anticorrupção Lava Jato.



O PT e os advogados do ex-presidente Lula da Silva iniciaram já uma campanha para exigir a sua libertação, argumentando que a escolha de Moro "prova" que a condenação do ex-presidente pelo juiz foi uma manobra para o tirar das presidenciais.



Sem chegar a tanto, a imprensa internacional também notou que a nomeação parece uma recompensa de Bolsonaro a quem lhe tirou do caminho o único adversário capaz de o vencer nas urnas.



Já entre juristas, há temor quanto ao futuro da Lava Jato, que Moro comandava com mão de ferro e que ainda tem inúmeros processos em tramitação, inclusive contra Lula.



Também para Bolsonaro, a nomeação de Moro vai, inicialmente, render-lhe prestígio e dar um ar mais fiável ao governo, mas a médio prazo o custo pode ser elevado.



Isto porque mais de 100 deputados estão a ser investigados por corrupção e a nomeação do chefe da Lava Jato vai parecer uma provocação de Bolsonaro, que precisa de cada voto para conseguir aprovar as suas propostas.