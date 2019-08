Nova aliança para travar Salvini em Itália

O Movimento 5 Estrelas (M5S), que lidera a atual coligação de governo italiana, e uma fação do Partido Democrata liderada pelo ex-PM Matteo Renzi admitem juntar forças para evitar a tentativa do vice-PM Matteo Salvini de derrubar o executivo e convocar eleições antecipadas para reforçar o seu poder.Salvini, que lidera as sondagens com 36%, afirmou na semana passada que a atual coligação entre o seu partido, a Liga, e o M5S "já não funciona" e apresentou uma moção de censura para derrubar o governo liderado por Giuseppe Conte e forçar a convocação de eleições, numa tentativa de capitalizar a sua forte popularidade entre o eleitorado. O Senado reúne-se esta terça-feira para decidir a data da moção de censura, que poderá ser votada já no dia 20.A imprensa italiana avança, no entanto, que o fundador do M5S, o humorista Beppe Grillo, e o ex-PM Matteo Renzi estão a negociar a possível formação de um "governo institucional" para conter Salvini, evitar eleições e aprovar o próximo orçamento. "Não podemos deixar o país nas mãos de gente desta", afirmou Grillo.