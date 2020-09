Nova doença em crianças ligada à Covid-19 pode provocar graves danos cardíacos

Os estudos para entender a Covid-19 multiplicam-se à medida que se conhecem cada vez mais detalhes sobre a doença.Um novo estudo identificou uma doença ligada à Covid-19 que pode surgir em crianças e desencadear danos severos a longo prazo no coração.Os investigadores da Universidade do Texas em San Antonio descobriram jovens pacientes com síndrome inflamatório multissistémico pediátrico (SIMP) agudo que tinham danos cardíacos tão graves que muitos iriam precisar de ser vigiados por médicos a vida toda. Segundo Alvaro Moreira, o investigador que lidera o estudo, esta nova condição está ligada à Covid-19."Afeta vários órgãos. Seja o coração e os pulmões, o sistema gastrointestinal ou o sistema neurológico, tem tantas faces diferentes que inicialmente era difícil para os médicos entenderem", revela.

Os problemas cardíacos incluíam a dilatação dos vasos sanguíneos coronários, uma capacidade reduzida do coração de bombear o sangue e até aneurismas em 10% dos casos.

Desde 1 de janeiro a 25 de julho, a equipa identificou 662 casos reportados mundialmente.