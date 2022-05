Nova estirpe de dengue no Brasil pode fazer aumentar casos graves

Uma nova estirpe de dengue foi detetada no Brasil, que enfrenta atualmente um surto da doença, o que pode ser preocupante porque uma segunda infeção com uma estirpe nova pode ter efeitos mais graves, explicou um especialista.

"A situação do Brasil é uma situação epidemiologicamente complicada, ou seja, o aparecimento de novas variantes é potencialmente complicado porque a exposição seguida a serótipos diferentes tem um risco aumentado de que estas infeções evoluam para situações mais graves do ponto de vista clínico", disse à Lusa o virologista Ricardo Parreira, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).

O especialista falava à Lusa a propósito da notícia da deteção, pelos investigadores da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), no Brasil, do primeiro caso do genótipo 2 do serótipo 2 do vírus da dengue, também conhecido como genótipo cosmopolita.