Nova estirpe do vírus multiplica contágios por Covid-19 no Brasil

Uma nova estirpe do Coronavírus descoberta no Amazonas pode estar na origem da explosão de novos contágios e de mortes por Covid-19 que saturaram os hospitais daquele estado brasileiro, onde já falta até oxigénio para manter os doentes vivos.Estudos iniciais sobre a nova variante amazónica do Sars-coV-2, descoberta no Japão em passageiros de um voo oriundo de Manaus, capital do Amazonas, mostram que essa mutação fez subir a taxa de contágio para 1.3, ou seja, 100 pessoas infetadas transmitem o vírus a outras 130, quando em abril e maio de 2020, que até há dias tinham sido os piores meses da pandemia, a taxa de transmissibilidade era de 1.1.Saturados, os hospitais de Manaus, que concentram 99% das camas para doentes graves em todo o estado, começaram a transferir em aviões da Força Aérea doentes com Covid ainda com forças para resistir à viagem para hospitais de outras regiões.Bolsonaro acusado por casos no AmazonasO presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está a ser responsabilizado pela situação da epidemia no Amazonas por não enviar meios humanos a materiais para combater a Covid. Bolsonaro defende-se e culpa os médicos por não usarem os tratamentos que sugeriu, nomeadamente o uso de Cloroquina.Aumento de casos na Guiné-BissauA alta comissária para a Covid na Guiné-Bissau, Magda Robalo, reconheceu o aumento das infeções por coronavírus no país , que a seguir ao período festivo do Natal registou 23 novos casos, "um aumento brusco" que Robalo explica com o relaxamento das medidas de prevenção durante o período festivo.Vacinação vai atrasar na EuropaOs programas de vacinação contra a Covid na Europa estão em risco depois de a Pfizer anunciar um atraso na distribuição provocado por mudanças na produção. A Alemanha, maior comprador de vacinas da Pfizer na UE, considerou a decisão de atrasar entregas "lamentável e surpreendente".A OMS afirma que 25 países europeus detetaram infeções com novas estirpes do vírus causador da Covid, solicitando medidas mais estritas para combater as transmissões.A Pfizer prevê fabricar dois mil milhões de doses de vacinas da Covid em 2021 e garantiu não prever problemas de distribuição nos EUA, onde enviou recentemente mais de 15 milhões de vacinas para vários pontos.A OMS recusou aconselhar provas de vacinação contra a Covid ou testes negativos como condição paras as viagens internacionais, alegando que "há muitas incógnitas" sobre a eficácia dessas medidas.O governo brasileiro pediu a entrega imediata de 6 milhões de vacinas à chinesa Sinovac, a fim de iniciar o plano nacional de vacinação na próxima semana.