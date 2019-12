Nova foto de bebé doente à espera de tratamento num hospital assombra Boris Johnson

Após a recusa de Boris Johnson em ver a fotografia de um menino com pneumonia a dormir no chão de um hospital em Leeds, no Reino Unido, por não existirem camas, uma nova imagem está a assombrar a campanha eleitoral do primeiro-ministro britânico.



O jornal Mirror divulgou uma imagem de outra criança doente - com apenas nove meses - à espera durante horas num hospital por cama.





Louise Webb, de 23 anos, enviou a imagem da filha, Lily, para o jornal britânico alegando ter esperado seis horas por uma cama no hospital.

A menina sofria com uma infeção no ouvido, vómitos e diarreia, estando, por isso, desidratada. A mãe levou-a ao hospital. A Louise, os médicos afirmaram depois de analisar a bebé: "Não temos camas suficientes".

Louise acrescentou que o médico lhe disse ainda: "'Você pode sentar-se na sala de espera onde aguardará por uma cama, mas isso pode levar horas'". A mãe de Lily disse que os médicos se encontravam sobrecarregados e fizeram o melhor pela menina mas culpam a austeridade pelo caos na saúde. Em causa está a falta de financiamento e falta de enfermeiros.



Este domingo à noite surgiu uma imagem de um menino de quatro anos, com pneumonia, a dormir no chão de um hospital, coberto apenas com mantas e casacos, porque não havia camas.