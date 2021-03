Nova Zelândia aprova licença remunerada para casais após abortos

A Nova Zelândia aprovou por unanimidade uma legislação que atribui uma licença remunerada de três dias para casais que sofram abortos espontâneos ou cujos filhos nasçam mortos.De acordo com o New York Times, os trabalhadores neozelandeses tinham já direito a uma licença em caso de perda de um feto após 20 semanas de gestação ou mais. No entanto, a nova legislação vem ampliar esses direitos.Ginny Andersen, deputada responsável pelo projeto, considerou que tal medida poderá dar confiança às mulheres para superarem a dor. A nova lei, que deverá entrar em vigor nas próximas semanas, não se aplica, contudo, a quem interrompe a gravidez.A trabalhista acredita que o País está na vanguarda daqueles que oferecem este tipo de benefícios.