Nova Zelândia declara estado de emergência devido ao coronavírus

A Nova Zelândia declarou esta quarta-feira o estado de emergência, quando o país se prepara para entrar hoje ao fim do dia em confinamento obrigatório, durante um mês, devido à pandemia da covid-19.

A declaração dá temporariamente à polícia e aos militares poderes extraordinários, depois de ter sido decretado na segunda-feira o encerramento de negócios e atividades públicas não essenciais, como escolas, restaurantes e eventos desportivos.

Supermercados, farmácias e centros de saúde vão continuar abertos no país, que regista agora 205 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.





