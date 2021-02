Nova Zelândia em alerta após deteção de três novos casos de Covid-19

A Nova Zelândia reportou mais três novos casos de coronavírus através de transmissão local.

As infeções surgiram uma semana após o levantamento das restrições na cidade de Auckland. Durante três dias, quase dois milhões de residentes foram colocados em confinamento após a deteção de três casos positivos numa família – dois adultos e uma criança – com a nova variante do Reino Unido.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, suspendeu recentemente as restrições, justificando a decisão com o facto de as medidas terem ajudado a limitar a propagação do vírus.

No entanto, segundo a Agência Reuters, um aluno de uma escola da mesma cidade apresentou agora um teste positivo à Covid-19. De acordo com as autoridades de saúde, os dois irmãos do estudante estão também infetados. O estabelecimento escolar deverá agora proceder a vários testes de forma a despistar ouytras possíveis infeções.

As autoridades pediram já às pessoas que visitaram "locais específicos" que se isolem e liguem para obter mais conselhos sobre possíveis testes à Covid.