Nove feridos em colisão de comboios na zona norte do Rio de Janeiro

Uma das vítimas ficou em estado considerado grave, as restantes sofreram escoriações diversas mas não precisaram de ser levadas para o hospital.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 13:58

Uma violenta colisão entre dois comboios de passageiros na cidade brasileira do Rio de Janeiro deixou na manhã desta quarta-feira ao menos nove pessoas feridas, uma delas com gravidade, e muitas outras com escoriações diversas mas que não precisaram ser levadas para hospitais. A colisão ocorreu às 06 e 55 locais, 09 e 55 em Lisboa, junto à estação São Cristóvão, na zona norte da cidade.

Às 11 horas locais, 15 horas em Lisboa, mais de quatro horas após o acidente, os bombeiros ainda trabalhavam desesperadamente para tentar retirar do meio da amálgama de ferros retorcidos o maquinista de uma das composições. Ele estava a ser hidratado e a receber oxigénio e os cuidados possíveis através de uma pequena abertura feita no teto da composição, enquanto outros bombeiros tentavam abrir um buraco maior na lateral para ele poder ser resgatado.

O choque foi tão violento que a carruagem da frente de uma das composições foi arrancada do chassis, que se chocou com o muro que separa a linha dos comboios de superfície com a do metro e o derrubou. Bombeiros de três quartéis do centro e da zona norte da capital fluminense acorreram ao sinistro e tiveram de usar alicates hidráulicos para cortarem as chapas de aço das carruagens e libertar vários passageiros.

Quando a colisão aconteceu, passageiros nas carruagens caíram uns por cima dos outros e entraram em pânico, e foram outros passageiros que conseguiram acalmá-los e de alguma forma organizar a saída dos que não ficaram presos entre os ferros retorcidos. O acidente não teve consequências humanas ainda mais graves porque ocorreu já praticamente dentro da estação, onde as composições circulam em velocidade mais baixa e porque os dois comboios iam no sentido do contrafluxo e estavam quase vazios..

O embate foi entre dois comboios da linha que liga a estação Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, ao ramal de Deodoro, na periferia. Ainda não são conhecidas as causas oficiais do acidente e por que razão dois comboios que seguiam na mesma linha e deveriam respeitar uma distância de segurança se encontraram e chocaram na estação, o que pode indiciar falhas nos equipamentos de sinalização e alerta ou humanas.