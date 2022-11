Pelo menos nove pessoas ficaram feridas num tiroteio à porta de um bar em Filadélfia, no nordeste dos Estados Unidos, na noite de sábado, disse a polícia.

Dois feridos estão em estado crítico, adiantou a polícia e meios de comunicação social locais.

O tiroteio ocorreu no bairro de Kensington pouco antes das 23h00 (03h00 de hoje em Lisboa) quando um carro que transportava pelo menos três pessoas se aproximou do exterior do bar.