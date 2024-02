Pelo menos 64 pessoas morreram em confrontos tribais numa localidade do norte da Papua Nova Guiné, de acordo com um novo balanço feito, no domingo à noite, pela polícia do país do Pacífico.

O número de mortos causado por uma alegada emboscada, lançada na manhã de domingo, pode ainda aumentar, admitiu o vice-comissário da polícia da Papua Nova Guiné.

"Pensamos que ainda há corpos no mato", acrescentou Samson Kua.