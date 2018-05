Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo chefe do governo italiano é jurista desconhecido

Falsificação de currículo criou incerteza quanto à nomeação de Giuseppe Conte.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Após horas de incerteza, o presidente italiano, Sergio Mattarella, encarregou esta quarta-feira o jurista Giuseppe Conte de formar governo. Escolhido pelo Movimento 5 Estrelas (M5S) e pela Liga, partidos vencedores das legislativas de março, Conte devia ter sido indigitado na segunda-feira, mas Mattarella pediu 48 horas para pensar, o que fez recear uma recusa de Conte devido à sua inexperiência política e às notícias de que falsificou o currículo.



"Estou preparado para defender os interesses de todos os italianos onde quer que estejam. Serei o advogado de defesa do povo italiano", afirmou Conte após a reunião com o presidente Mattarella.



A incerteza sobre Conte, que se alargou ontem até depois da reunião, prende-se com o facto de o agora primeiro-ministro indigitado ter no currículo formações nas universidades de Cambridge, Nova Iorque e Sorbonne, mas nenhuma dessas universidades tem registos de inscrição com o seu nome.



Nos próximos dias, Conte deverá reunir-se de novo com o presidente para apresentar a lista de ministros, já pactuada entre o M5S e a Liga, e na próxima semana será submetido ao voto de confirmação nas duas câmaras do Parlamento italiano.



PORMENORES

Prioridades do governo

Conte anunciou como prioridades pressionar a UE no tocante ao orçamento europeu e ainda para que reforme a lei de asilo e concretize a união bancária.



Sem experiência política

O novo PM nunca foi eleito para cargos políticos nem tem experiência governativa. Os críticos receiam que seja um líder fraco incapaz de disciplinar os partidos da coligação governativa.



Chegou sozinho de táxi

Giuseppe Conte chegou sozinho de táxi à reunião com o presidente italiano, levando apenas documentos debaixo do braço.