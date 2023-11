O Presidente polaco, Andrzej Duda, deu esta segunda-feira posse a um novo Governo minoritário que não vai durar mais de duas semanas, no que a oposição diz não passar de uma “farsa” com o objetivo de adiar a sua chegada ao poder. O novo executivo, liderado pelo PM cessante, Mateusz Morawiecki, do partido nacionalista Lei e Justiça, tem duas semanas para conseguir um voto de confiança no Parlamento, o que será praticamente impossível, dado que não tem maioria. Só depois o Presidente irá pedir à coligação de oposição liderada pelo ex-PM Donald Tusk para formar Governo.