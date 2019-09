Novo tratamento promete cura do cancro da próstata em cinco dias

revista científica sobre medicina The

Os doentes com cancro da próstata podem ter agora uma nova esperança para a cura da doença. Um novo tratamento promete curar a doença através de radioterapia em cinco dias.Usualmente, a radioterapia é administrada ao longo de 39 dias o que implica que os pacientes tenham de se deslocar ao hospital todas as semanas durante cerca de dois meses. No entanto, um grupo de médicos levou a cabo um ensaio em que é administrada uma quantidade muito maior de radiação em sítios mais precisos durante cinco sessões seguidas.Os resultados do estudo, publicado esta terça-feira naLancet, indicam que esta forma de tratamento é promissora e pode fornecer uma cura mais rápida aos doentes sem que os efeitos sejam piores.O ensaio envolveu 847 homens diagnosticados com a doença e foi executado no Hospital