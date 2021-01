Donald Trump admite por fim que vai deixar poder e mente sobre envio de tropas para travar ataque ao Capitólio

O ainda Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu finalmente que vai deixar o poder e prometeu uma transição "suave" para a administração de Biden. O anúncio foi feito numa curta mensagem em vídeo publicada nas redes sociais."A nossa jornada está apenas a começar", referiu Trump numa declaração onde mente, dizendo ter sido ele a requisitar as tropas para travar o ataque de manifestantes ao Capitólio.Donald Trump diz considerar os atos realizados por manifestantes no Capitólio um ultraje e que os envolvidos não representam o país e vão pagar pelo que fizeram. O ainda presidente dos EUA refere ainda que o seu único objetivo era garantir a elegibilidade dos votos durante as presidenciais norte-americanas.Foi confirmado ao início da madrugada de sexta-feira que um polícia do Capitólio morreu durante a manifestação pró-Trump que acabou com a invasão ao congresso norte-americano.Cinco pessoas morreram na sequência dos protestos.