Novos casos de diabetes tipo 1 crescem mais de 3% ao ano na Europa

Número de casos passou em Portugal de menos de 800 em 2000 para mais de 3.000 em 2016.

Por Lusa | 23:00

Os novos casos de diabetes tipo 1 estão a aumentar 3,4% ao ano em toda a Europa, segundo uma análise esta quarta-feira publicada na revista da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes.



Os dados de 22 países europeus mostram "aumentos significativos na incidência" de diabetes tipo 1 generalizada. Em conjunto, o aumento de novos casos mostrou-se de 3,4% ao ano num período de 25 anos que foi analisado (1989 -- 2013) e na faixa etária analisada, dos 0 aos 14 anos.



A diabetes tipo 1 é de natureza autoimune, podendo manifestar-se em pessoas de qualquer idade, mas é nas crianças e jovens que o desenvolvimento da doença é mais frequente.



Portugal tem também registado um crescimento de casos de diabetes tipo 1, segundo dados do mais recente relatório do Programa Nacional para a Diabetes da Direção-geral da Saúde.



O número de casos (prevalência e não apenas novos casos) passou em Portugal de menos de 800 em 2000 para mais de 3.000 em 2016.



Os autores do estudo publicado na revista da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes dizem que "o número cada vez maior de crianças diagnosticadas com esta doença crónica (...) tem importantes implicações para o planeamento e prestação de cuidados de saúde".



Segundo os investigadores, "o sucesso limitado em identificar as causas ambientais ou as interações entre genes e ambiente, que poderiam levar à prevenção de doenças, significam que os esforços devem continuar para melhorar a qualidade dos cuidados e ajudar a reduzir as complicações a longo prazo e as mortes relacionadas com a diabetes".