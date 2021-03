Polícia confirma que restos mortais encontrados em Londres são de jovem desaparecida Sarah Everard

Os restos mortais encontrados uma zona de floresta em Ashford, Kent, são mesmo de Sarah Everard, a jovem cujo desaparecimento deixou a população local em choque. As autoridades confirmaram a identidade do cadáver.



Everard foi vista pela última vez em 3 de março a caminhar sozinha por uma estrada principal em Clapham, Londres, em direção a casa. Um polícia, o agente Wayne Couzens, de 48 anos, foi detido esta terça-feira à noite por suspeita de rapto e homicídio. Também a mulher do agente, de 30 anos, foi detida.