Número de elefantes da Costa do Marfim cai para metade nos últimos 50 anos

Os elefantes da Costa do Marfim enfrentam uma queda de 50% nos últimos 30 anos no número de indivíduos, uma ameaça série à possibilidade de extinção da espécie.Os elefantes, considerados o emblema nacional do país, estão ameaçados devido à caça furtiva e desflorestação.

"A população de paquidermes era de 100.000 indivíduos na década de 1960", avançou Kouame à Agência France-Presse (AFP), citada pelo jornal "Daily Sabah". Atualmente, mais de 200 espécies de animais estão em risco de extinção naquela ex-colónia francesa.



O cultivo do cacau tem contribuído para a redução da cobertura vegetal nos últimos 50 anos, colocando em risco o habitat destes animais.



Os caçadores ilegais são outra das ameaças aos mamíferos. O comércio ilegal de marfim é, segundo a mesma fonte, o terceiro mais lucrativo depois do tráfico de drogas e de arma. As presas podem chegar a custar até 7 mil euros, o quilo.