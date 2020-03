Número de infetados por coronavírus sobe para 91 na Venezuela

O Presidente da Venezuela anunciou esta quarta-feira que foram registados sete novos casos de coronavírus no país, nas últimas 24 horas, o que eleva para 91 o número de doentes com a covid-19.

"Hoje chegámos aos 91 casos. Felizmente, ainda não há mortos", disse Nicolás Maduro à televisão estatal venezuelana.

O chefe de Estado venezuelano indicou que três dos novos casos foram registados no estado venezuelano de Lara, um em Caracas, um em Los Roques, um em Miranda e um em Guárico.





