Número de mortos na queda de viaduto em Génova sobe para 43

Por Lusa | 08:57

O número de vítimas da queda do viaduto na cidade italiana de Génova subiu para 43, segundo a imprensa italiana.



Um motorista de 36 anos da Roménia, que se encontrava ferido com gravidade, morreu este sábado. Há ainda nove pessoas hospitalizadas, sendo que oito delas estão em estado crítico.



Os bombeiros encontraram também nas últimas horas, entre os blocos de cimento, um veículo com três pessoas, um casal e a filha de nove anos.

Segundo os meios de comunicação locais, os corpos têm que ser ainda identificados, mas acredita-se que possa ser a família Cecala, da qual não havia notícias desde a passada terça-feira, quando um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi ruiu.



Oito meses para a ponte de Morandi ser reconstruída

Os operadores da indústria italiana avançam com um prazo de oito meses até que esta estrutura seja reconstruida, segundo avança a Sky News. A ponte será feita em aço segundo Giovanni Castellucci, diretor executivo da Autostrade Per L'Italia.



"Esperamos que a velocidade da reconstrução também possa ser um sinal da velocidade com que a cidade de Génova se vai levantar", disse.



O que resta da ponte será demolido para dar lugar à nova estrutura.