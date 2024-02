Número de mortos sobe para 55 em aluimento de terras nas Filipinas

As autoridades filipinas disseram esta segunda-feira terem encontrado mais uma vítima mortal do aluimento de terras ocorrido na quarta-feira, numa aldeia mineira no sul do país.

Até agora, 55 pessoas morreram, 32 ficaram feridas e 63 continuam desaparecidas, de acordo com as autoridades do município de Maço, no sul da ilha de Mindanau.

As autoridades admitiram ser difícil determinar o número exato de desaparecidos, depois de os serviços de emergência terem desistido de encontrar sobreviventes do aluimento de terras na aldeia de Masara, perto de uma mina de ouro.