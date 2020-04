Número de vítimas mortais volta a aumentar na Alemanha. Registados 110 mortos em 24 horas

A Alemanha calcula um total de 155.193 de pessoas diagnosticadas com covid-19, um aumento de 1.018 novas infeções, face ao dia anterior, de acordo com os dados oficiais do Instituto Robert Koch (RKI).

As vítimas mortais subiram nas últimas 24 horas para 5.750, mais 110 do que na véspera. Estima-se que o número de pessoas curadas seja de 114.500, um crescimento de 2.500 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o maior estado alemão e o mais afetado com a covid-19, regista 41.070 casos e 1.621 óbitos, seguindo-se a Renânia do Norte-Vestefália com 31.879 casos diagnosticados e 1.131 vítimas mortais.