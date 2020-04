Um especialista do Reino Unido está a apelar aos cidadãos que deixem de fumar para não ficarem tão frágeis ao coronavírus.Os fumadores são mais afetados pelo coronavírus que os não-fumadores e, por isso, o especialista apelou a que todos deixassem de fumar (particularmente neste momento) devido ao risco de contrair a covid-19, segundo avança o Independent, que cita um estudo chinês publicado na Chinese Medical Journal.A publicação avança que os fumadores têm 14 vezes mais probabilidade de contrair o vírus e que o histórico de tabagismo se encontra entre os fatores que contribuem para a evolução do estado clínico dos pacientes.A Public Health England (PHE) afirma ainda que os fumadores têm maior probabilidade de desenvolver sintomas graves caso fiquem infetados pelo coronavírus.John Newton, clínico e diretor do sistema de saúde pública no Reino Unido, incentivou por isso a que as pessoas deixassem de fumar, sendo esta medida mais importante agora do que em qualquer outro momento."Nunca foi tão importante deixar de fumar, não apenas pela sua saúde, mas para proteger as pessoas que o/a rodeiam", afirmou John Newton, salientando todas as implicações da pandemia.Como a covid-19 ataca o sistema respiratório, os especialistas acreditam que o fumo (que danifica os pulmões e vias respiratórias) coloque as pessoas em maior risco.