Donald Trump aparece com máscara pela primeira vez desde início da pandemia. Veja as imagens

O presidente dos EUA, Donald Trump, apareceu de máscara, pela primeira vez em público, durante uma visita às instalações médicas militares, este sábado., em Washington, onde se reuniu com profissionais que combatem a pandemia do coronavírus na linha da frente.



Trump mostrou-se até à data indiferente às recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde no que à utilização da máscara diz respeito.



A visita ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed marcou, assim, a primeira aparicação pública de Trump com máscara de proteção. "É ótimo usar máscara. Nunca fui contra, simplesmente acho que há locais próprios para usar", afirmou Trump, avançando que considera que nos hospitais deve-se usar aquela proteção.