O atentado de 11 de setembro roubou-lhes os pais. Allison e John nunca esqueceram Dan e Joseph

Fazer 18 anos é um momento muito desejado por grande parte dos jovens. Significa que oficialmente já são adultos, que podem ir para a universidade, podem votar, podem sair de casa dos pais. Esta é uma ocasião para comemorar com as pessoas de que mais se gosta, mas no caso de Allison Lee e John Vigiano essa não é uma hipótese. Os pais de cada um destes jovens morreram no trágico atentado do 11 de setembro de 2001.Foram muitas as famílias que ficaram destruídas após o atentado às torres. Famílias que não tiveram escolha a não ser pôr o sofrimento de lado para criar os filhos nasceriam sem os pais. Agora, com 18 anos, Allison e John, imaginam como seria ter vivido com os pais de que sempre ouviram falar ao longo das suas vidas.Allison Leen, nasceu a 13 de setembro, dois dias após Dan, o seu pai, ter sido morto no atentado do 11 de setembro."Acredito que ele está lá em cima a ajudar-me com o meu sucesso. Eu sei que ele me diria para não desistir do meu sonho", disse a jovem que se vai mudar para Los Angeles, cidade onde o pai nasceu, em outubro para começar a estudar dança.O tempo passou e Kellie, mãe de Allison, refez a vida ao lado de Chris que passou a ser a figura paternal da jovem. Todos os anos no dia 11 de setembro a família visita o restaurante favorito de Dan numa homenagem ao homem que perderam.John Vigiano, estudante universitário, também foi um dos jovens que perdeu o pai. Joseph Vigiano era detetive na polícia de Nova Iorque. Ao contrário de Allison, John ainda conviveu com o pai durante três meses. O detetive foi chamado para tentar resgatar as pessoas que se encontravam presas no World Trade Center e acabou por não sair de lá com vida.Kathy, de 54 anos, era mulher de Joseph e conheceram-se quando eram polícias em Brooklyn. O casal tem mais dois filhos, Joseph Jr. e Jimmy. A esposa diz que Joseph era um pai muito ativo e muito presente na vida dos filhos. Quando soube da notícia do atentado estava com os três filhos numa paragem de autocarro.Inicialmente ficou contente porque o marido respodeu-lhe à mensagem, mas dias mais tarde foi chamada à sede da polícia pois o corpo de Joseph e do irmão John, que era bombeiro, tinham sido encontrado nos escombros."Ele adorava o trabalho e adorava ajudar as pessoas", diz Kathy.Apesar de John não ter crescido com o pai, sente a preseça dele e diz que Joseph está a cuidar dele. John afirma que está a fazer de tudo para deixar o pai orgulhoso do seu percurso.