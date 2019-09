"O meu voo foi sequestrado": vítima do 11 de Setembro ligou à mulher durante o ataque

O atentado de 11 de Setembro de 2001 continua a ser uma ferida por sarar. Entre mortos e desaparecidos há histórias de despedida que continuam a emocionar o mundo.A 10 de setembro Jeremy estava com um voo marcado para a Califórnia. Morava em Nova Jersey com a mulher, Lyzbeth Glick.Por volta da 17h00, Jeremy ligou a mulher a informar que havia um incêndio e que não conseguia apanhar o avião. Teria de embarcar noutro voo, a 11 de setembro."Levantei-me de manhã e liguei a televisão. Vi o World Trade Center e ouvi os meus pais gritar: 'Oh meu Deus, Jeremy!", conta Lyz, como é tratada pelos amigos.Jeremy ligou a avisar que o voo dele tinha sido sequestrado. Quando passaram o telefone a Lyz ela ouviu a voz de pânico. "Amo-te", disse Jeremy.A mulher conta que nos 10 minutos seguintes devem ter estado sempre a repetir que se amavam até que se acalmaram. Jeremy achava que não ia conseguir sair dali com vida e pediu à mulher que tomasse conta da filha Emerson. "Ele estava muito triste. Dizia que não acreditava que isto lhe estava a acontecer", conta Lyzbeth.Jeremy relatou que estavam três homens do tamanho dele e que iam tentar agarra-los para controlarem o avião. "Eu tenho a minha faca de manteiga do pequeno-almoço", disse em tom de brincadeira.Depois, Lyz passou o telefone ao pai porque Jeremy ia, juntamente com outros passageiros, tentar controlar os sequestradores. O pai de Lyz contou que ouviu muitos gritos e de repente, um silêncio ensurdecedor. Ficou com o telefone no ouvido durante duas horas, à espera que algum milagre o fizesse voltar a ouvir a voz de Jeremy. Mas nunca mais ouviu.