Sorte no azar: Monica O'Leary trabalhava nas Torres Gémeas e foi despedida a 10 de setembro

Há azares que vêm por bem. Monica O'Leary trabalhava numa das torres do World Trade Center e foi despedida a 10 de setembro de 2001 por volta das 14h00. "Estava chateada e a chorar", revela a mulher.O'Leary conta que foi aos Recursos Humanos da empresa e que ainda lhe disseram que podia voltar ao lugar dela por mais uns dias. Escolheu ir para casa.No dia a seguir, Monica estava no apartamento do vizinho quando o primeiro avião embateu numa das Torres Gémeas."Eles não tiveram tempo suficiente para sair! Eles não tiveram tempo suficiente para sair", recorda a mulher que se lembra de cair de joelhos e começar a gritar.Todas as pessoas dos recursos humanos da empresa onde Monica trabalhava morreram. Ela nunca conseguiu recuperar a folha dos pagamentos que lhe deviam.