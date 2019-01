Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O milagre da bebé de 18 meses que foi resgatada com vida após 58 horas num poço

Vídeo do resgate recorda o momento em que Jessica foi retirada do buraco, coberta de lama.

Julen está dentro do poço há mais de 40 horas. A história do menino de dois anos que caiu num buraco com mais de 100 metros, em Málaga, Espanha, está a correr o mundo. As autoridades não perdem a esperança de o conseguir resgatar com vida e começam a surgir exemplos de que poderá ser possível.



A 14 de outubro de 1987, no Texas, Jessica brincava com outras crianças no pátio da tia. Estava com a mãe, Reba, de 17 anos, que foi até casa para atender uma chamada. Segundos depois, começou a ouvir os gritos das outras crianças e percebeu que a sua filha já não estava no local.



Até hoje não se sabe como é que Jessica caiu num poço abandonado, com 20 centímetros de diametro. O corpo parou a sete metros do solo.



Segundo o jornal Clarín, a mulher chamou a polícia e o pai do bebé, de 18 anos. As autoridades acreditaram que iam retirar a menina em segundos mas estavam enganados.



Os bombeiros decidiram fazer um buraco paralelo ao poço e ai surgiu o problema: Jessica estava rodeada de pedra e não de terra.



A menina de 18 meses esteve sempre em silêncio. Começaram a perder a esperança. Até que o poço paralelo ficou concluído e começaram a fazer a ponte entre o local onde estaria a menina e esse novo buraco.



Ouviram-se gemidos. Era Jessica e estava viva. Os bombeiros reforçaram os esforços. Milhares de pessoas assistiram ao resgate. Robert O'Donnell foi o paramédico escolhido do Corpo de Bombeiros de Midland para chegar até à menina.



Foram mais de 20 minutos sob a pressão das pedras. O'Donnell usou óleo para deslizar no solo e salvou Jessica às 19h56 do dia de 16 de outubro, há 30 anos. A menina estava desidratada, coberta de lama e com uma infeção num pé. Acabou por perder parte do pé nas 15 cirurgias a que foi submetida.



"Todos na América são padrinhos e madrinhas de Jessica", disse Ronald Reagan, naquele momento presidente dos EUA.



Robert O'Donnell tornou-se um herói nacional mas quando foi esquecido acabou por cometer o suicídio, em 1995.