Polícia suspeito de matar mulher no Reino Unido encontrado na cela com "graves ferimentos na cabeça"

O Reino Unido está em choque com o desaparecimento de Sarah Everard, uma jovem de 33 anos que há cerca de uma semana, quando saiu de casa de um amigo em direção à sua, desapareceu sem deixar rasto.O caso torna-se ainda mais complexo ao ser detido, esta quarta-feira, um polícia suspeito de estar ligado ao desaparecimento da jovem.Imagens de videovigilância de uma paragem de autocarros de Londres proporcionaram um avanço na investigação levando à detenção de Wayne Couzens, um agente da Metropolitan Police, que estaria de folga no dia do desaparecimento de Sarah, e “uma mulher na casa dos 30 anos”. Wayne é suspeito de ter sequestrado e matado Sarah.Couzens écasado, tem dois filhos E é visto como "um pai de família exemplar", segundo relatos de familiares e vizinhos nos media britânicos. A identidade da mulher não foi ainda confirmada, mas a detenção foi feita com base na suspeita de que terá ajudado Couzens no crime.Sarah, especialista em marketing, tinha estado em casa de um amigo nas proximidades de Clapham e voltava a casa em Brixton, Inglaterra. Porém, nunca chegou e o telefone ficou desligado após ter terminado uma chamada com o marido enquanto caminhava até casa.