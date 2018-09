O tráfico de meninas virgens na Jordânia

Refugiadas são casadas em cerimónias falsas, a troco de dinheiro, sendo abusadas sexualmente e depois abandonadas.

15:00

Quando julgavam que o pesadelo da guerra tinha acabado, a sua vida piorou. As jornalistas Olivia Acland e Ingrid Gercama encontraram-se com as traumatizadas vítimas e investigaram o revoltante comércio sexual, na Jordânia.

Tira, uma jovem de 16 anos, faz uma pesquisa no telemóvel. Está sentada, de pernas cruzadas, no chão da sala de estar do apartamento frio e pobremente mobilado, alugado pela mãe. Parece uma adolescente síria normal. O cabelo está apanhado num apertado rabo-de-cavalo, tem um risco de kohl nas pálpebras inferiores e mostra ligeiras marcas de acne na face.



Esta reportagem pode conter informação suscetível de perturbar as pessoas mais sensíveis.