O verdadeiro Hannibal Lecter: como um médico psicopata inspirou o silêncio dos inocentes

Em 1963, no âmbito de um trabalho na Penitenciária de Topo Chico, em Nuevo León, no México, onde se dirigira para entrevistar um assassino, um jornalista de 23 anos chamado Thomas Harris ficou à conversa com o médico da prisão. Tencionava perguntar-lhe como salvar a vida do assassino, um texano chamado Dykes Askew Simmons, depois de este ter sido baleado no decorrer de uma tentativa de fuga fracassada, mas em vez disso, foi o médico que acabou por fazer a maior parte das perguntas.



Leia a notícia completa na Must