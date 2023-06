Oito rebeldes mortos em bombardeamento russo de quartel no norte da Síria

Pelo menos oito elementos da Organização de Libertação do Levante foram esta terça-feira mortos numa série de bombardeamentos da aviação russa de um quartel rebelde na província de Idlib, no norte da Síria, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A Rússia, aliada do Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, lançou sete ataques aéreos a um quartel-general da aliança islâmica situado na zona de Khabal al-Zawiya, segundo um comunicado daquela organização não-governamental com sede no Reino Unido e uma ampla rede de colaboradores no terreno.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) referiu que a ação causou a morte de oito combatentes "da Divisão Hamza, que pertence à Organização de Libertação do Levante", e infligiu ferimentos de diversos graus de gravidade num número indeterminado deles.