Pelo menos 15 mortos em bombardeamentos turcos na Síria

Pelo menos 15 pessoas morreram e 31 ficaram feridas nas últimas horas em cerca de 25 ataques aéreos realizados pelo exército turco nas províncias sírias de Raqa e Hasaka, anunciou este domingo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental sediada em Londres, morreram pelo menos nove membros das forças curdas e seis membros das forças sírias.

O Ministério da Defesa turco anunciou esta operação aérea no norte do Iraque e na Síria contra grupos curdos que Ancara responsabilizou pela explosão do passado domingo na Avenida Istiklal, que causou pelo menos seis mortos e 81 feridos.