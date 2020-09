Olho negro de bebé de 15 meses revela doença crónica no sangue

Kolben Palmer, de Paisley, Escócia, foi levado para o hospital após os pais notarem que começou a desenvolver vários hematomas apesar de mal tocarem na criança.



Um hematoma negro no olho de um bebé de 15 meses, após este ter batido com o rosto no móvel da televisão, revelou uma doença crónica no sangue.Kolben Palmer, de Paisley, Escócia, foi levado para o hospital após os pais notarem que começou a desenvolver vários hematomas apesar de mal tocarem na criança.

é um distúrbio hemorrágico causado pela diminuição do número de plaquetas (trombócitos) e não tem cura.



Quem sofre com a trombocitopenia imune, apresenta frequentemente

Hazel, mãe do menino, afirma que foi "aterrorizante" ver o seu filho ficar com vários hematomas em poucas horas."Levamo-lo direto para o hospital infantil em Glasgow e ele saiu de lá com mais marcas e hematomas", explica a mãe.Após vários exames e uma biópsia de medula óssea, os médicos diagnosticaram uma doença crónica no sangue:Trombocitopenia imune.A doençapontos roxos na pele (petéquias) e sangra com facilidade. As nódoas negras frequentes também podem ser sinal da doença.

Os glóbulos vermelhos são atacados pelo sistema imunológico e tornam-se tão baixos que o sangue não consegue coagular - causando uma hemorragia perigosa para o paciente.

Com apenas 18 meses, Kolben já sofreu três transfusões de sangue quando a contagem das plaquetas sanguíneas caiu para 0,03, sendo que a contagem normal está entre dois e três. O menino terá que viver com a doença até ao fim da sua vida.