OMS devia ter declarado emergência mundial mais cedo e imposto restrições às viagens, diz relatório independente

A Organização Mundial da Saúde (OMS) devia ter declarado emergência global antes de 30 de janeiro de 2020 e recomendado restrições às viagens, para prevenir o impacto da Covid-19, referiu esta quarta-feira um relatório independente.O documento sublinha que o mês de fevereiro do ano passado foi "perdido", já que vários países falharam na implementação de medidas restritivas para impedir a transmissão do novo coronavírus, avançou a Sky News.O painel pede uma reforma da OMS e prevenção de cada país de forma a evitar um "cocktail tóxico" no futuro.