OMS diz que variante Ómicron revela "situação perigosa" em que se encontra o mundo desde o início da pandemia

O surgimento da variante do coronavírus Ómicron está a revelar a "situação perigosa" em que o mundo se encontra há dois anos após o início da pandemia de COVID-19.



As revelações são do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que diz estar desapontado com o facto de vários países terem implementado restrições a passageiros provenientes do sul de África. Tedros defendeu que a transparência poderia ajudar a acabar com a pandemia.



reverem as suas estratégias sanitárias de resposta à Covid-19 face à nova variante do vírus da doença, a Ómicron, que parece ser mais contagiosa.



"Cada Governo, cada indivíduo, deve usar todos os instrumentos de que dispomos e os Estados devem rever os seus planos nacionais à luz da situação atual", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa sobre a situação da pandemia de covid-19.