Onda de calor no Japão faz 44 mortos e leva milhares de pessoas ao hospital

Cidade perto de Tóquio ultrapassou os 41.1 graus celsius.

Onda de calor no Japão matou 44 pessoas e levou milhares aos hospitais, avança a agência noticiosa Kyodo. Uma cidade a norte de Tóquio registou temperaturas recorde de 41.1 graus celsius.



O Japão tem sofrido com temperaturas elevadas durante as últimas duas semanas. Esta segunda-feira registaram-se temperaturas nunca antes vistas no país, levando milhares de pessoas a pedir ajuda em hospitais.



O aproximar dos Jogos Olímpicos de Verão (2020) em Tóquio geram alguma preocupação. Caso as temperaturas no verão do próximo ano sejam idênticas às das últimas semanas, a segurança de atletas e espetadores não estará garantida.



Esperam-se descidas de temperatura ainda esta semana, mas nunca abaixo dos 30 graus. As autoridades já avisaram a população para se manter em casa ou frequentar locais frescos.